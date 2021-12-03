Ajax Systems провела третий Special Event: собственная проводная технология Fibra, первая гибридная централь, новые версии 4G-хабов и другие новинки

Украинская компания Ajax Systems, 2 декабря 2021 года, провела свой третий Special Event, на котором были представлены сразу несколько дополнений к беспроводным системам охраны и и новая собственная проводная технология Fibra с одноименной линейкой устройств.

Команда разработчиков презентовала первую гибридную централь от Ajax, сделала доклад о новых версиях хабов с поддержкой 4G и продемонстрировала некоторые разработки для локальных рынков.

«Сегодня важный день для Ajax Systems. Мы расширились, углубились, мы лучше стали понимать охранный бизнес, мы стали присутствовать на каждом ключевом для нас рынке и хорошо слышим своего потребителя. Запуск Fibra – это выход из ниши. Мы не компания, которая производит стильную беспроводную сигнализацию для квартиры, дома и офиса. Мы команда, призвание которой спасать жизнь. Лучшими доступными технологиями» – отметил Александр Конотопский, CEO Ajax Systems.

Презентация новых устройств экосистемы Ajax Systems здесь:

Fibra – это дополнительное звено в экосистеме Ajax

Одним из самых распространенных запросов от профессионалов индустрии охраны — это запрос на систему безопасности гибридного типа, ведь именно комбинация проводных и радио устройств позволяет эффективно охранять крупные и промышленные объекты.

Линейка проводных устройств Fibra унаследовала все преимущества беспроводных продуктов Jeweller. Линия в 2000 метров может покрыть даже многоэтажное здание, а потребление электроэнергии в 100 раз меньше, чем у аналогичных проводных датчиках других производителей. Передача данных внутри Fibra зашифрована как и у устройств Jeweller, сами устройства линейки оснащены технологиями антисаботажа, быстро устанавливаются и контролируются со смартфона.

Централью для новой линейки стал Hub Hybrid, представляющий из себя комбинацию проводных и беспроводных технологий. Всего в первом релизе Fibra девять устройств, практически полностью копирующих беспроводную линейку: датчики MotionProtect, MotionProtect Plus, DoorProtect, DoorProtect Plus, GlassProtect, CombiProtect, клавиатуру KeyPad, и сирены HomeSiren, StreetSiren.



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Фото по запросу для камер MotionCam

Линейка датчиков с камерами MotionCam и MotionCam Outdoor будет поддерживать функцию фотосъемки по запросу. При этом конфиденциальность не нарушается: делать запрос на фото смогут исключительно пользователи системы, которые имеют на это права доступа. Права можно будет настроить в меню хаба, которое называется — Конфиденциальность.

На рынке будут представлены как устройства с поддержкой фото по запросу, так и без (поступление в продажу намечено на первый квартал 2022).

Новая версия Hub 2 с 4G-модемом

Покрытие высокоскоростного мобильного интернета отличается в разных регионах. И для того, чтобы обеспечить безопасность всем пользователям, независимо от покрытия сети мобильных операторов, Ajax Systems будут выпускать Hub 2 в двух версиях: Hub 2 (2G) и Hub 2 (4G). К версии централи с 2G модемом прибавится новая, с более современным модемом, поддерживающим 2G, 3G и 4G (LTE) сети. Пользователи систем Ajax смогут выбрать подходящий хаб для своего региона с учетом доступных сетей связи (поступление в продажу намечено на первый квартал 2020).

Поддержка фотоверификации и подключения по Ethernet для ReX 2

Новый ретранслятор ReX 2 теперь будет не просто увеличивает дальность сигнала, а сможет самостоятельно регулировать уровень связи — радиомодули автоматически подстраиваются для оптимального энергопотребления. Четыре встроенных антенны и два независимых радиомодуля удваивают дальность связи ReX 2 с беспроводными устройствами Ajax, включая датчики MotionCam. В независимости от размера охраняемой территории и толщины стен на объекте, тревоги передаются мгновенно, а первое фото с MotionCam будет доставлено за 13 секунд (уже в продаже).

Модуль vhfBridge для доставки тревог без интернета

Для системы охраны всегда важно быть на связи, быть устойчивой к перебоям интернета и исправно передавать сигналы в случае опасности. Именно для этого в компании Ajax Systems разработали vhfBridge – модуль, обеспечивающий хаб еще одним, дополнительным каналом связи с пультом мониторинга. В случае тревоги событие передается цепью: от хаба до модуля vhfBridge через Jeweller, далее по проводам от vhfBridge на сторонний радиопередатчик, и от него на пульт централизованного наблюдения. При этом весь процесс происходит в доли секунды, что позволяет использовать Ajax в городах с нестабильным интернетом, горах, природно-заповедных зонах или пустынной местности (уже в продаже).

Разумная розетка с британской вилкой Socket (type G)

Ajax Systems расширили линейку устройств автоматизации и разработали британскую версию Socket с вилкой типа G. В данной версии розетки также появится кнопка, функция которой - управлять Socket без приложения или Button. Также настройки станут более гибкими: появится порог защиты по току, можно будет установить точную регулировку яркости и сброс счетчика энергопотребления.

Розетка Ajax будет иметь в 7 раз превышающую дальность радиосвязи, чем в аналогичных устройствах умного дома других компаний. Максимальный радиус — до 1100 метров двухсторонней, зашифрованной связи, которая не зависит от Wi-Fi (поступление в продажу намечено на первый квартал 2020).

Модуль интеграции проводных датчиков MultiTransmitter с поддержкой 2/3EOL

Модуль интеграции MultiTransmitter, в ответ на запросы специалистов индустрии, получит поддержку подключения датчиков с двумя и тремя резисторами. Другими словами, MultiTransmitter сможет различать большее количество типов событий подключаемых проводных датчиков. Это сделает более гибкой реновацию сигнализаций с множеством зон на коммерческих объектах и ​​увеличит количество совместимых устройств (поступление в продажу намечено на первый квартал 2020).