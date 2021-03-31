Меры предосторожности при транспортировке груза

Всем известно, что доставка груза является достаточно рискованной деятельностью. Во время маршрута возможно появление непредвиденных обстоятельств, из-за которых багаж может быть деформирован или вовсе утерян. Помимо этого, нежелательные последствия для транспортной компании могут возникнуть при неисправности или угоне автомобиля.

Гарантированная доставка багажа до места назначения, является основным показателем благосостояния любой транспортно–экспедиторской организации. Это значит, что главное во время перевозки — это соблюдения всех мер безопасности.

Для того чтобы иметь возможность полноценно контролировать сохранность багажа нужно в первую очередь иметь хорошо обученных работников, которые будут в полной мере отвечать за выполнение своих действий. В момент погрузочных работ нужно аккуратно расчистить место, где будет происходить загрузка. Багаж необходимо надежно зафиксировать. Крепление осуществляют специальными ремешками и прочими приспособлениями, которые могут применить, учитывая особенности багажа. Все имеющееся оборудование, которое необходимо для подъема груза должно быть в рабочем состоянии. Перед тем как совершить погрузку нестандартного и увесистого груза все оборудование должно пройти предварительные испытания.

Отдельно необходимо обращать внимание на некоторые особенности багажа, для которого перевозчику нужно создать специальные условия доставки. Соблюдение специального режима температуры, изолирование от внешних факторов окружающей среды и прочие требования к транспортировке потребуют от транспортной компании предоставление специально оборудованных автомобилей. Грузоперевозка товаров, которые быстро портятся или лекарственных средств потребуют от транспортной организации быстрых действий по совершению всех процедур по транспортировке товара в пункт назначения.

Для транспортировки небезопасных грузов с помощью автомобиля требуется наличие у транспортно-экспедиторской компании специального разрешения. Во время перевозки небезопасного груза, именно водитель также должен иметь при себе специальное разрешение. Стаж работы и умение обращаться с небезопасными грузами у водителя должен быть в обязательном порядке. Грамотно оформленные сопровождающие документы на товар помогают избежать неприятностей с государственной автомобильной инспекцией, таможней. При надобности, у водителя должны находиться все сертификаты.

Для того чтобы обеспечить полную безопасность драгоценностей, антиквариата или любых других уникальных вещей во время транспортировки, необходимо иметь в сопровождении вооруженную охрану. Для грамотного обеспечения охраны, один человек из сопровождения должен находиться вместе с водителем, а остальные едут в другой машине. В редких случаях допускается, чтобы несколько охранников находились непосредственно возле перевозимого багажа (в кузове). Вся охрана связывается между собой только с помощью рации.

Разумно использовать спутниковую связь для слежения, она не только способна определить местонахождения багажа, но и состояние автомобиля.

Все вышесказанное, безусловно, не помешает, но и стопроцентную гарантию безопасной транспортировки дать не может. В подобных случаях рекомендуется страховать багаж, так при утере или деформации товара, страховые компании возмещают нанесенный ущерб в полной мере.