Директор ANTITERROR SECURITY GROUP: из всех охранных компаний нашего региона – у нас наибольшее количество экипажей и профессионально подготовленных специалистов

12 ноября в Украине неофициально отмечают День специалиста по безопасности. Этот праздник объединяет людей, для которых обеспечение безопасности – это профессия и дело всей жизни. Среди них – работники государственных служб безопасности и частных охранных компаний, а также специалисты, занимающиеся разработкой и установкой самих систем безопасности.

И хотя безопасность для каждого из нас – понятие разное, но все мы стремимся только к одному – максимально обезопасить свою жизнь и жизни своих близких. И здесь на помощь нам приходят охранные компании. Однако как понять, что является лучшим показателем качества охранной компании и как сделать правильный выбор?

Об этом и многом другом редакция «Ирпенского Вестника» пообщалась с директором охранной компании ANTITERROR SECURITY GROUP Дмитрием Орловым.

У вас достаточно обширный список услуг, предоставляемых клиентам – это охрана бизнеса, жилья, информации, материальных ценностей, а также техническая, пожарная и физическая охрана. Какая услуга более востребована и пользуется наибольшей популярностью?

Наиболее востребованной и популярной является услуга пультовой охраны, а именно наблюдение за объектами физических и юридических лиц. И это неудивительно, потому что пультовая охрана – один из самых эффективных способов защиты любого помещения от разного рода злодеяний.

Также большую популярность с каждым днем ​​набирает услуга «тревожная кнопка». Услуга позволяет одним нажатием предупредить об опасности и вызвать группу оперативного реагирования, которая в считанные минуты прибудете для защиты жизни клиентов, их близких или бизнеса. Как показывает практика «тревожная кнопка» – это лучшая забота о родителях и детях, которые остаются дома и не смогут самостоятельно предупредить какую-либо неприятную ситуацию.

Расскажите поподробнее об этих услугах, что это вообще такое? Как работает?

Пультовая охрана – это не только словосочетание, но и целый комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление и защиту. Что касается самой системы, то это определенный набор аппаратуры, включающий датчики движения, приемно-контрольный прибор и диспетчерский пункт с пультом. Когда датчики движения фиксируют вторжение в частную собственность, сигнал поступает в диспетчерский пункт и на место происшествия выезжает оперативная группа. Быстрое реагирование позволяет предупредить злодеяния и оградить имущество собственников от причинения вреда.

«Тревожная кнопка» – это условная клавиша, которая довольно незаметна и обычно находится вне поля зрения людей. Она выделяется среди других охранных услуг тем, что не обращает особого внимания на окружающих и мгновенно реагирует на опасность. Одно ее нажатие передает сигнал диспетчеру и группа оперативного реагирования мгновенно прибывает на место происшествия.

Замечу, что в любом случае наши специалисты прибывают на место происшествия не позже, чем через 10 минут, в противном случае – они уже не нужны, задача провалена.

Расскажите об обязанностях группы быстрого реагирования, каковы ее действия после того, как она получила сигнал о тревоге?

Итак, специалисты получили уведомление о вызове. Быстро надевают бронежилет, каску и едут на сработку. Когда прибыли на место и поняли, что это действительно боевая сработка – обязательно оповещают соседний экипаж, чтобы он выезжал на помощь. Кроме этого, дежурный параллельно сообщает о происшествии в полицию.

Зачем и в каком случае нужно два экипажа?

Когда речь идет о боевой сработке системы охраны – обязательно отправляется второй экипаж. Он сможет локализовать район и помочь в задержании преступника.

К примеру, это ограбление квартиры, которая находится на 5 этаже. Когда подъезжает первый экипаж, один человек поднимается по лифту, другой – по лестнице, чтобы преступник не успел убежать благодаря одному из этих способов. Параллельно уже едет другой экипаж, который должен локализовать район, найти квартиру и ждать внизу.

Наши охранники владеют специальными знаниями, они знают, как им двигаться, как правильно зайти на объект, чтобы самим не стать жертвой и локализовать ситуацию. Мы одна из немногих охранных компаний в регионе, имеющих лицензию на использование оружия.

Становится понятно, что ваши сотрудники – это высококвалифицированные и хорошо подготовленные специалисты, четко знающие, что им делать! Как вы их выбираете? Какие основные требования к кандидату?

Да, действительно, наши сотрудники – очень хорошо подготовлены! Мы прилагаем к этому много усилий, ведь ясно понимаем, что охранники – это не спортсмены, как всем кажется, спортсмен и охранник – это не одно и тоже. Охранник – это профессия, которой нужно учиться. Охранники должны иметь хорошую спортивную подготовку, быть стрессоустойчивыми, разбираться в законодательстве и уметь быстро реагировать на события.

Именно поэтому перед тем, как взять человека на работу, с ним общаются соответствующие специалисты, в первую очередь – это психолог, затем юрист и только после этого инструктор по патрулированию.

У вас единственных в регионе есть собственная учебно-тренировочная база. Почему это столь важно для охранной компании? Там тренируются сотрудники или проходят испытания новые работники?

Поскольку охранники в группе быстрого реагирования должны иметь высокий уровень подготовки, чтобы избежать тяжелых последствий при выполнении своих обязанностей, они проходят специальное обучение. И это не только в начале работы, своих сотрудников мы обучаем постоянно. Они проходят курсы по медицине, чтобы знать, как оказывать первую медицинскую помощь, а также стажировки и собеседования с юристами, разъясняющими их права и как правильно квалифицировать их действия. Также у нас есть огневая подготовка, где охранники в тире учатся правильно обращаться с огнестрельным оружием.

Кроме того, они занимаются с инструктором, который учит их правильно патрулировать и заходить на объект, чтобы задержать преступника. Ведь самое главное – уметь правильно задержать преступника, чтобы не искалечить себя и другого человека. Это сверхважные вещи и потому, специалисты занимаются с ребятами постоянно.

Мы уверены, что любые навыки нужно постоянно проверять и совершенствовать и поэтому, кроме учений, наши бойцы проходят каждый месяц тестирование и сдают зачеты.

Какова география предоставления ваших услуг?

Что касается пультовой охраны – мы охватили все Прирпение и постоянно расширяем горизонты своего присутствия. Недавно приобрели еще 2 автомобиля и обустроили экипажи, поэтому теперь представлены в Вишневом и Петропавловской Борщаговке.

Из всех охранных компаний, функционирующих в нашем регионе, у нас наибольшее количество экипажей. Поэтому в течение суток у нас работает 4 группы реагирования, а еще 2 – находятся в полной боевой готовности. Остальные компании насчитывают только по 1-2 группе быстрого реагирования. И мне трудно представить, как в таком случае можно куда-то успеть доехать, если, например, переезд закрыт или какое-нибудь дорожно-транспортное происшествие случилось на пути? Если охрана приезжает дольше, чем через 10 мин, то она уже не нужна. Это самообман, а не охрана.

В связи с этим с нами часто подписывают договоры о перереагировании и мы реагируем на их тревогу.

Что является показателем качества охранной компании?

Быстрота реагирования и понятные действия при боевом выезде. Если группа приедет позже, чем через 10 мин, она уже не нужна. Основные кражи – продуманные и быстрые, поэтому нужна оперативность.

Почему нужно выбрать именно вашу охранную компанию?

Потому что наша компания насчитывает самое большое количество групп реагирования в регионе, что позволяет эффективно и качественно реагировать на любые тревоги. Есть собственная учебно-тренировочная база, где бойцы постоянно проходят переподготовку, что позволяет профессионально подходить к решению любой ситуации.

Кроме того, мы используем самое лучшее охранное оборудование и оказываем круглосуточную поддержку клиентам, что позволяет чувствовать себя в безопасности и комфорте всегда.

Источник: https://visnyk-irpin.com.ua