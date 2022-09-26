В Грузии задержали грабителя, захватившего заложников в банке

В грузинском городе Кутаиси 20 сентября задержали вооруженного мужчину, который ворвался в отделение Банка Грузии

Как сообщает МВД Грузии, спецоперация по задержанию грабителя успешно завершена. Все 12 заложников не пострадали и освобождены, их жизни ничего не угрожает.

По данным телекомпании «Пирвели», с территории возле банка приблизительно в 19:30 выехал полицейский автомобиль, в котором находился задержанный.

СМИ сообщают, что задержанному мужчине до 45 лет, его зовут Давид. Также отмечается, что на ограбление мужчина решился после недавнего возвращения из эмиграции из-за серьезных финансовых проблем. Полиция уже вызывала на допрос членов его семьи.

МВД Грузии квалифицировало событие по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе и как террористический акт.

Как сообщалось ранее, мужчина средних лет в камуфляжной одежде ворвался, 20 сентября, около 11 утра в филиал «Банка Грузии» и взял в заложники 12 человек, в том числе двух сотрудников банка, и выдвинул требования - 2 миллиона долларов, российский флаг, вертолет и рацию.