ES Security — семейный бизнес, основанный в 2011 году. Несмотря на то, что безопасность является чрезвычайно конкурентным рынком, у основателей компании было видение создания инновационного бизнеса, ориентированного на индивидуальные потребности клиентов.

Находясь в центре Литвы, мы знали что нас не будет удовлетворять статус только охраного предприятия в Каунасе, поэтому мы сразу создали отделение в Вильнюсе, позднее в Клайпеде и других городах Литвы.

По мере расширения нашей деятельности расширялось и видение нашей охранной компании. Общаясь с партнерами и узнавая их потребности, мы ввели дополнительные группы товаров и услуг. Так как мы много работаем со строительным и производственным секторами, мы начали предлагать продукцию другой нашей группы компаний:

высококачественные гаражные ворота,

дорожные барьеры,

оборудование для пандусов,

стальные двери,

противопожарные двери и другие системы литовского производства.

Сегодня у нашей службы безопасности есть видение стать партнером, способным обеспечить своего клиента всем промышленным оборудованием, начиная от охранных и слаботочных систем, камер, заканчивая воротами, пропускными и противопожарными системами.

Для предоставления исключительных услуг, будь то охрана в Каунасе, охрана в Вильнюсе или других городах, самым важным являются процессы компании, которые помогают предоставлять одинаково качественные услуги.

Чтобы обеспечить качество во всех наших отделах и во всех сферах деятельности, в прошлом году мы внедрили стандарт качества ISO9001. Кроме того, мы пошли еще дальше и, изучив все процессы компании, создали совершенно новую, автоматизированную систему, которая работает как хорошо настроенные швейцарские часы.

Своей деятельностью мы хотим доказать, что охранные услуги могут и должны отражать меняющуюся рыночную ситуацию, где инновации и изменения неизбежны.

Сегодня наша служба безопасности насчитывает 10 лет деятельности, за которые нам удалось добиться впечатляющих результатов. Мы не только стали лидерами рынка, но и завоевали доверие многих бизнес-клиентов. Среди наших партнеров такие компании как: IKEA INDUSTRY LITHUANIA, Transimeksa, Hanner, Merko Statyba и многие другие.

Прежде чем начать сотрудничество с новым клиентом, мы всегда стараемся максимально конкретно выяснить потребности и определить текущую ситуацию. Именно по этой причине первым шагом, который мы выполняем, является АУДИТ ОБЪЕКТА.

По результатам аудита мы готовим подробный отчет, в котором обсуждаем текущую ситуацию с безопасностью. Затем во время встречи с клиентом мы представляем предлагаемые нами решения и изменения. Мы понимаем, что главная цель бизнеса — достижение хороших результатов с минимальными затратами, поэтому в первую очередь предлагаем оптимизировать имеющиеся ресурсы и направить дополнительные затраты только на то, что абсолютно необходимо. Во время встречи мы также представляем предварительные оценки, чтобы облегчить принятие решения.

Охранные услуги всегда были актуальны, но сегодня мы ясно видим, что рынок меняется. Поскольку технологии захватывают все больше и больше областей нашей работы и жизни, мы тоже решили не отставать, наоборот, быть в авангарде служб безопасности с помощью умных решений. Камеры с постоянно расширяющимися возможностями, электронные журналы безопасности, электронные термометры — это лишь некоторые решения, которые мы применяем на наших охраняемых объектах уже сегодня.

Неважно, ищете ли вы охранное предприятие в Вильнюсе или любом другом городе Литвы, мы готовы помочь вашему бизнесу.