AB Solution Security — группа компаний, предоставляющая охранные услуги на территории Европы с более чем 20-летним опытом работы в сфере безопасности. С 2014 года компании начали работать под единым брендом AB Solution Security Group.

«AB Security Solutions» оказывает услуги по охране имущества. Быстрое реагирование на тревоги обеспечивается благодаря современному пульту, собственным группам реагирования, дисциплине и ответственности сотрудников.

Охранная сигнализация

Новые системы сигнализации предлагают передовые возможности обнаружения и устойчивость к ложным срабатываниям. Системы отличаются многофункциональностью и высокой надежностью, удобны в установке и имеют отличный внешний вид.

Системы видеонаблюдения

Предлагаемые камеры видеонаблюдения, которые могут быть интегрированы с уже имеющейся системой видеонаблюдения и могут быть адаптированы под такие индивидуальные требования заказчика, как простота установки, беспроводное подключение, наличие датчика движения или прием аудиосигнала с его передачей по сети.

Мониторинг ценностей

Существуют активные охранно-поисковые системы, работающие по принципу упреждения и обладающие высокой степенью защиты. Поисковые операции имеют 100% успех. Эти системы используются при охране автомобилей, сейфов и другого движимого имущества.

Контроль доступа

Существует огромное количество различных марок систем контроля и управления доступом. Найти действительно качественное и надежное оборудование непросто. Основными требованиями при выборе являются сочетание новых технологических решений с широкими функциональными возможностями и приемлемыми ценами.

Группа компаний AB Solution Security работает на территории Европы — в Нидерландах, Бельгии, Франции, Латвии, Болгарии и в Грузии.